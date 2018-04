Oud-CIA-directeur Mike Pompeo is nieuwe buitenlandminister VS

Vooral de Democraten in de Senaat maken zich zorgen over de benoeming, omdat Pompeo een reputatie heeft van een havik en in het verleden negatieve uitspraken deed over homoseksualiteit en de islam. Ook maakte hij zich meerdere keren sterk voor beëindiging van de nucleaire deal met Iran.

Pompeo volgt Rex Tillerson op. Die werd in maart door Trump ontslagen. De Amerikaanse president maakte toen meteen bekend dat Pompeo de post zou overnemen.

Tillerson zal met gemengde gevoelens terugkijken op zijn ministerschap: door commentatoren aan beide kanten van het politieke spectrum wordt de oud-topman van oliebedrijf Exxon Mobile gezien als een van de slechtste Amerikaanse buitenlandministers ooit.

Pompeo is van plan om in het weekeinde naar Saoedi-Arabië, Jordanië en Israël te reizen na een stop in Brussel voor een NAVO-bijeenkomst, meldde zijn ministerie. "Geen andere minister in de recente geschiedenis is zo snel op reis gegaan", aldus een woordvoerder.

Martelen

Trump heeft de spion Gina Haspel voorgedragen als vervanger van Pompeo als directeur van de CIA. Er is niets bekend over haar carrière, behalve over haar rol als opzichter in een geheime gevangenis in Thailand. The New York Times onthulde dat ze daar persoonlijk toezicht hield bij de marteling van een terroristische verdachte in 2002. Ook gaf ze het bevel om video-opnamen van martelsessies te vernietigen.

