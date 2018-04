'Drie Nederlanders krijgen voorwaardelijke straf voor mishandeling ober in Praag'

De drie gaan volgens Tsjechische media niet in beroep. Ze mogen de komende vijf jaar niet in Tsjechië komen.

Maandagavond werden in totaal zeven Nederlanders in de leeftijd van 24 tot 32 jaar opgepakt wegens de zware mishandeling op een Praags terras in het weekeinde. Twee van hen werden snel weer vrijgelaten.

De andere twee verdachten blijven vastzitten. Zij riskeren een celstraf tot tien jaar.

De mannen vielen de ober aan nadat hij had gezegd dat de groep geen meegenomen drank mocht drinken op het terras. Het slachtoffer is zo ernstig gewond geraakt dat hij naar de afdeling intensive care moest en aan zijn hoofd geopereerd is.

Videobeelden

De mannen werden op het vliegveld van Praag aangehouden nadat zij werden herkend door passagiers. Verschillende media hadden uitgebreid bericht over de mishandeling, waarbij ook videobeelden werden getoond.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de Nederlanders aanvankelijk lieten weten dat zij geen consulaire bijstand wilden, maar daar kwamen ze later op terug.

