'Onderzoek naar beruchte Bende van Nijvel op dood spoor'

Dat meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws op basis van bronnen binnen justitie.

De broer van Bonkoffsky had verklaard dat de ex-rijkswachter hem vlak voor zijn dood had verteld dat hij bij de bende was betrokken. Voor die hypothese is geen concrete onderbouwing gevonden, zegt een bron tegen de krant. "Eigenlijk zijn we stilaan 99 procent zeker dat hij het niet was, maar aan een dode man kan je uiteraard niets meer vragen", zegt een andere bron tegen de krant.

De bende pleegde begin jaren tachtig een reeks diefstallen en roofovervallen op supermarkten. Er vielen 28 doden. De daders zijn nooit gepakt.

Uitbreiding onderzoeksteam

Het onderzoeksteam werd in februari uitgebreid tot een man of dertig. De gedachte was dat 'De Reus' de leiding had bij de in militaire stijl uitgevoerde overvallen. Het team gaat zich nu richten op andere theorieën.

In november vorig jaar vertelde een ex-rijkswachter dat de rijkswacht in 1985 niet achter de overvallers aan mocht gaan. "We moesten ons aan onze taak houden: alcoholcontroles uitvoeren in de buurt", zei hij daarover.

Veel geweld

De eerste overval van de Bende van Nijvel was in 1982. Er werd toen een geweer uit een wapenwinkel gestolen. Daarna werden er nog verschillende overvallen gepleegd, waarbij veel geweld werd gebruikt. De bende kreeg zijn naam nadat bij een supermarkt van keten Colruyt in Nijvel 's nachts werd ingebroken.

In september 1985, nadat de Bende van Nijvel een jaar geen overvallen had gepleegd, werden acht mensen gedood bij overvallen op twee winkels van supermarktketen Delhaize.

Bijna twee maanden was de laatste keer dat de Bende van Nijvel van zich liet horen. Bij een overval op weer een Delhaize-supermarkt in Aalst werden acht mensen gedood. Bijzonder aan die overval was dat de bewaking een half uur voor sluitingstijd waren weggestuurd, waarna een paar minuten later de overvallers hun slag sloegen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!