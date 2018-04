Oud-president VS George H.W. Bush (93) van intensive care af

De 93-jarige Bush is aan de beterende hand. "Hij is alert en praat met ziekenhuismedewerkers, familieleden en vrienden", aldus een woordvoerder. "Hij toont alweer interesse in sport."

Bush moet naar verwachting nog enkele dagen in het ziekenhuis in Houston blijven. Artsen zijn erg tevreden over de vooruitgang in zijn gezondheidstoestand.

De vrouw van Bush, Barbara (92), overleed vorige week woensdag. Zij was al enige tijd ziek en had besloten de behandeling te stoppen. De twee waren 73 jaar getrouwd.

Bush is de oudste nog levende Amerikaanse president. Hij zat van 1989 tot 1993 in het Witte Huis en is de vader van George W. Bush, die later in zijn voetsporen trad en van 2001 tot 2009 president was.

