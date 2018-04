Beruchte seriemoordenaar 'Golden State Killer' mogelijk opgepakt in VS

De seriemoordenaar zou verantwoordelijk zijn voor zeker twaalf moorden, 45 verkrachtingen en honderdtwintig woninginbraken tussen 1976 en 1986. Hij overviel zijn slachtoffers in hun woningen in Californië.

De seriemoordenaar kreeg meerdere bijnamen, omdat hij actief was in meerdere gebieden. Later bleek dat alle misdrijven vermoedelijk door dezelfde persoon zijn gepleegd.

De FBI-woordvoerder weigerde de identiteit van de verdachte prijs te geven, maar volgens politiestukken gaat het om de 72-jarige Joseph James DeAngelo. De plaatselijke politie meldt dat hij werd opgespoord aan de hand van DNA-onderzoek. DeAngelo wordt op dit moment zeker vier moorden ten laste gelegd.

Een woordvoerster van de aanklager in Sacramento County wilde tegenover The New York Times alleen bevestigen dat sprake is van een ''grote ontwikkeling'' in de zaak.