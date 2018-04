Beruchte seriemoordenaar 'Golden State Killer' mogelijk opgepakt in VS

De Golden State Killer zou volgens Amerikaanse media verantwoordelijk zijn voor zeker 12 moorden, 45 verkrachtingen en 120 woninginbraken tussen 1976 en 1986. Hij overviel zijn slachtoffers in hun woningen in Californië.

De seriemoordenaar kreeg meerdere bijnamen, omdat hij actief was in meerdere gebieden. Hij stond ook bekend als de East Area Rapist en de Original Night Stalker.

''De politie heeft Joseph James DeAngelo veel namen gegeven. Vandaag kunnen we hem met genoegen beklaagde noemen'', zei een aanklager. Hij stelde dat eindelijk duidelijk is geworden wie verantwoordelijk is voor ''deze verschrikkelijke misdrijven''.

De FBI-woordvoerder weigerde de identiteit van de verdachte prijs te geven, maar volgens politiestukken gaat het om de 72-jarige Joseph James DeAngelo. De plaatselijke politie meldt dat hij werd opgespoord aan de hand van DNA-onderzoek. DeAngelo wordt op dit moment zeker vier moorden ten laste gelegd.

Oud-politieman

DeAngelo werkte in de jaren zeventig voor twee politiekorpsen in Californië. Hij woont tegenwoordig in Citrus Heights in Sacramento County. De oud-agent kwam volgens de lokale krant The Sacramento Bee pas zes dagen geleden in beeld bij de opsporingsdiensten. Zij gebruiken DNA-bewijs om de zaak op te lossen. DeAngelo was niet eerder een verdachte in de zaak.