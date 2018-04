Franse president Macron pleit tegen nationalisme in VS

Macron brengt een driedaags bezoek aan de VS en ontmoette onder meer de Amerikaanse president Donald Trump, met wie hij goed overweg lijkt te kunnen.

Toch neemt de Franse leider vaak andere standpunten in dan zijn Amerikaanse collega, bijvoorbeeld over het Klimaatakkoord van Parijs en de wens van Trump om Amerikaanse troepen terug te trekken uit Syrië.

Een ander belangrijk punt waarop Macron zijn Amerikaanse evenknie probeert te overtuigen is het nucleaire akkoord met Iran. Hoewel Trump in het verleden aanstuurde op een Amerikaans vertrek uit deze overeenkomst, suggereerde hij na een aantal gesprekken met Macron dat een herziening mogelijk ook acceptabel is.

Macron zei woensdag tegen het Congres dat het verleidelijk kan zijn om isolationisme en nationalisme te gebruiken als "tijdelijke oplossing voor onze angsten".

"Maar de deur naar de wereld sluiten zal de evolutie van de wereld niet stoppen", waarschuwde de Franse president, die problemen noemde waarmee de internationale gemeenschap wordt geconfronteerd. Hij verwees onder meer naar kernwapens, sociale ongelijkheid en klimaatverandering

De president riep zijn toehoorders op de ogen niet te sluiten voor dergelijke "nieuwe risico's".

Samenwerking

"Het versterken van onze samenwerking is de enige optie", zei Macron, die verder waarschuwde voor de gevolgen van het vervuilen van de oceanen en het vernietigen van biodiversiteit. "We doden de planeet. We moeten het onder ogen zien: Er is geen planeet B", stelde hij.

President Trump zei eerder uit te kijken naar de toespraak van zijn collega. "Hij zal het fantastisch doen", voorspelde Trump op Twitter.

