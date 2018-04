Vier Rwandese massagraven ontdekt met mogelijk slachtoffers van genocide

Vrijwilligers van een organisatie voor overlevenden van de volkerenmoord kwamen de graven op het spoor na een tip, meldt de BBC.

Een vrouw had destijds gezien hoe lichamen waren gedumpt. In het gebied bij hoofdstad Kigali verdwenen tijdens de volkerenmoord ongeveer drieduizend mensen. Inwoners vermoeden dat hun lichamen zich mogelijk in de massagraven bevinden. Tot dusver zijn ongeveer tweehonderd lichamen aangetroffen.

Overlevenden van de genocide hebben al poolshoogte genomen bij de graven.

"Ik heb informatie dat mijn ouders zijn gedood en in één van deze massagraven zijn gedumpt", zei een vrouw tegen de Rwandese krant The New Times. "Ik hoop dat ik de kleren kan identificeren die ze droegen toen ze vertrokken. Ik wil zeker weten dat ze hier zijn zodat ik ze een fatsoenlijke begrafenis kan geven."

Tijdens de volkerenmoord in Rwanda kwamen in honderd dagen tijd zeker 800.000 mensen om het leven. Hutu-milities brachten Tutsi's en gematigde Hutu's om het leven.