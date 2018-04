Spaanse politie onderschept recordhoeveelheid cocaïne in haven Algeciras

De container was bedoeld voor een Colombiaans bedrijf in Spanje en was in de Colombiaanse havenplaats Turbo ingeladen. Het zou de grootste hoeveelheid cocaïne zijn die ooit in een enkele container in Europa is aangetroffen.

In verband met de vondst zijn zes mensen gearresteerd. Een persoon werd aangehouden in Algeciras, twee in het Franse Lyon en nog drie in Malaga.

Wanneer de verdachten zijn gearresteerd, is niet bekend. Ook is niet duidelijk wanneer de autoriteiten de drugslading hebben onderschept. Volgens een verklaring van de douane werd de desbetreffende scheepscontainer zondag voor het laatst gecontroleerd.

In december onderschepte de politie in dezelfde Spaanse havenplaats 6 ton cocaïne.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!