Peter Madsen krijgt levenslang voor moord Zweedse journalist

De rechtbank neemt de eis van het Deense Openbaar Ministerie (OM) over. Die klaagde Madsen aan voor moord, seksueel misbruik en lijkschennis. Levenslang staat in Denemarken voor zestien jaar cel. Dat kan nog worden verlengd als Madsen als gevaar voor de samenleving wordt gezien.

Wall werd voor haar dood in augustus voor het laatst gezien op de onderzeeër van Madsen (46), over wie ze een verhaal aan het schrijven was. In eerste instantie verklaarde Madsen dat hij de journalist had afgezet op een eilandje in de haven van Kopenhagen.

Later vertelde Madsen dat de vrouw aan boord was overleden nadat een luik op haar hoofd was gevallen. Vervolgens had hij haar een zeemansgraf gegeven. Nadat diverse lichaamsdelen van Wall werden gevonden, bekende Madsen schuldig te zijn aan lijkschennis. Ook verklaarde hij dat de journalist was gestikt.

Volgens de rechter heeft Madsen, die voor het vonnis woensdag aanwezig was in de rechtbank, verzuimd om geloofwaardige verklaringen af te leggen.

Opzet

Volgens de aanklager is er geen sprake van een noodlottig ongeval. Madsen, die onder meer een zaag en mes aan boord van zijn onderzeeër had, zou de moord op de 30-jarige vrouw hebben gepland. De rechter stelt woensdag dat de moord inderdaad was voorbereid.

Onderzoekers kwamen eerder op basis van de gevonden lichaamsdelen tot de conclusie dat Wall voor haar dood mishandeld en seksueel misbruikt was. Ze zou onder meer zijn vastgebonden aan haar hoofd, benen en armen. Er kon geen doodsoorzaak worden vastgesteld.

Madsen heeft altijd ontkend verantwoordelijk te zijn voor de dood van Wall. Zijn advocaat meldt dat hij in beroep gaat tegen het vonnis.

