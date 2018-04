Italianen opgepakt op verdenking van poging moord op Liverpool-fan

Het slachtoffer ligt zwaargewond en in kritieke toestand in het ziekenhuis, meldt de politie dinsdag in een statement. Hij is gewond geraakt aan zijn hoofd.

Getuigen hebben verklaard dat de man werd aangevallen met riemen. Engelse media melden daarnaast dat enkele mannen ook hamers en messen bij zich droegen, het is niet duidelijk of het slachtoffer hier ook mee aangevallen is.

De twee verdachten, in de leeftijd van 25 en 26, zitten vast voor verhoor. Liverpool, dat de wedstrijd met 5-2 won, meldt dat de club "elke vorm van steun" wil bieden aan de fan en zijn familieleden.