Vijftien doden door brand bij illegale oliebron in Indonesië

Ook raakten veertig anderen gewond. De Indonesische krant The Jakarta Post schrijft dat vijf woningen door de brand zijn beschadigd.

Volgens het agentschap voor rampenbestrijding overstroomde de 250 meter diepe oliebron, waarna dorpelingen probeerden de olie op te vangen. Mogelijk veroorzaakten laswerkzaamheden het vuur of heeft iemand gerookt in de buurt van de bron

Het is nog onbekend wie de eigenaar is van de illegaal aangelegde bron, aldus The Jakarta Post. Het ministerie van Ministerie van Milieu en Bosbouw is een onderzoek naar het incident gestart.​

Blussen

De brand is nog niet volledig geblust. Het Indonesische persbureau Antara meldt op basis van omwonenden dat de brand rond 1.00 uur lokale tijd begon. Zes uur later was de brand onder controle. Omwonenden zijn samen met de brandweer bezig met blussen.

