Bestuurder busje Toronto aangeklaagd voor tienvoudige moord

Ook wordt hij aangeklaagd voor dertien gevallen van poging tot moord. Het motief achter de daad van verdachte Alek Minassian is nog onbekend.

De man reed maandag rond 13.30 uur lokale tijd in op de mensen op Yonge Street. Tien mensen kwamen om het leven, vijftien anderen raakten gewond. Het busje waarmee hij dit deed, was gehuurd. Minassian, die student was op een school voor speciaal onderwijs, is geen bekende van de politie.

Toen een politieagent hem arresteerde, 26 minuten na het incident, schreeuwde Minassian "vermoord me" en zei hij dat hij een pistool had.

'Geen terrorisme'

De actie van Minassian is de ergste massamoord die Canada in tientallen jaren heeft meegemaakt. Volgens de autoriteiten heeft de aanval echter geen bedreiging voor de nationale veiligheid opgeleverd.

De Canadese premier Justin Trudeau zegt dinsdag uit te sluiten dat het gaat om een daad van georganiseerde terrorisme. "Wij als Canadezen kunnen niet leven in angst", aldus Trudeau.

Cryptisch

De politie heeft dinsdag laten weten dat Minassian voor zijn daad een "cryptische boodschap" op sociale media heeft geplaatst. Hij zou hierin verwijzen naar een man die in 2014 in Californië zes studenten doodde. Zijn Facebook-account is inmiddels offline gehaald.

Tijdens een korte verschijning in de rechtbank hield de verdachte zijn hoofd naar beneden. Hij bevestigde zijn naam en sprak verder alleen met zijn advocaat.

