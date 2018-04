Bemanningslid Nederlands schip terecht na aanval piraten in Nigeria

De FWN Rapide was op weg van Takoradi in Ghana naar Port Harcourt in Nigeria toen de zeerovers aanvielen.

Van twee andere opvarenden was al eerder duidelijk dat ze waren ontsnapt aan de aanvallers. Zij brachten het schip naar veilig gebied. Het bemanningslid dat zich had verstopt maakt het goed.

De overige elf opvarenden zijn meegenomen door de piraten. Het is nog onduidelijk waar ze zijn en wat de gijzelnemers willen. Er waren geen Nederlanders onder de bemanningsleden.

Via de autoriteiten in de regio hoopt ForestWave meer informatie over de gekidnapte werknemers te achterhalen. "Hun veiligheid en spoedige terugkeer blijft onze belangrijkste prioriteit", aldus de rederij.

Woordvoerder Cor Radings van ForestWave zegt dinsdag dat er nog geen contact met de piraten is geweest. Er is nog geen losgeld geëist voor de bemanningsleden.