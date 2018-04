Zeker achttien doden bij brand in karaokebar Chinese stad Qinyuan

Een 32-jarige man heeft bekend dat hij de brand heeft gesticht. Volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua deed hij dat in beschonken toestand na een ruzie met onbekenden.

Voordat de man het gebouw van drie verdiepingen vlak na middernacht (lokale tijd) in brand stak, zou hij met een motorfiets de enige toegang hebben geblokkeerd. Hij zou zelf ook brandwonden hebben opgelopen. De brand woedde ongeveer 25 minuten.

De autoriteiten in de Chinese stad gingen er al snel van uit dat de brand was aangestoken en loofden een bedrag van omgerekend 30.000 euro uit voor de tipgever die de politie naar de dader zou leiden. Uiteindelijk wisten agenten de 32-jarige man in zijn woning aan te houden.

In februari kwamen in Qingyuan al negen mensen om het leven bij een brand in een vuilverwerkingsbedrijf. Die brand werd vermoedelijk veroorzaakt door vuurwerk. Een brand in Peking eiste november vorig jaar negentien levens.

