Man die vier mensen doodschoot in Nashville aangehouden na klopjacht

Dat heeft de plaatselijke politie bekendgemaakt. Hij was bij zijn aanhouding in het bezit van een geladen handvuurwapen en munitie. Over zijn motief kon nog niets worden gezegd.

De politie kwam de verdachte op het spoor onder meer dankzij de inzet van een helikopter en met hulp van buurtbewoners die meenden de voortvluchtige te hebben gezien. Agenten met honden doorzochten het bosachtige gebied vervolgens met het gewenste succes.

Eerder op de dag was in de buurt een laptoptas gevonden met een ID-kaart op naam van Travis Reinking erin. Deze 29-jarige bouwvakker was een bekende van de politie en zou zaterdagnacht gesignaleerd zijn in de wijk waar de schietpartij plaatsvond. Zijn foto werd daarna verspreid.

Geweer

De vermoedelijke dader was naakt toen hij zondag in alle vroegte met een semi-automatisch AR-15-geweer het vuur opende op bezoekers van een vestiging van Waffle House in Antioch, een voorstad van Nashville. Drie mensen overleden ter plekke, een vierde stierf later in het ziekenhuis.

Er raakte bovendien nog een aantal mensen gewond, van wie een paar ernstig. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis was het levensgevaar maandag geweken. Alle slachtoffers hadden een donkere huidskleur.

Worsteling

Een restaurantbezoeker voorkwam een nog groter bloedbad door de schutter aan te vliegen en hem tijdens de worsteling te ontwapenen. Hij kon niet voorkomen dat de dader ontsnapte. Deze kwam in uitgebreid in de politiedossiers voor.

Vorige week werd nog aangifte tegen hem gedaan wegens het stelen van een BMW bij een autodealer. Vorig jaar werd Reinking opgepakt toen hij probeerde het Witte Huis binnen te dringen.