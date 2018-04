Busje rijdt in op mensen in Toronto, tien doden en vijftien gewonden

Dat heeft de politie bekendgemaakt op een persconferentie. "Dit onderzoek gaat lang duren", aldus de politiechef van Toronto.

De politie bevestigde uren na het incident tijdens een persconferentie dat het busje bestuurd werd door de 25-jarige Alek Minassian.

Het busje reed rond 13.30 uur lokale tijd in op de voetgangers op Yonge Street. Dit is een lange straat die dwars door de stad gaat. De bestuurder reed met een gehuurd voertuig een stuk over een voetpad.

Hierna is de bestuurder aangehouden. Het is niet bekend of het een opzettelijke daad betreft, maar op basis van getuigenverklaringen denkt de politiechef dat het met opzet was.

De politie liet weten dat het niet uitgaat van terrorisme, maar dat er niets wordt uitgesloten zo vroeg in het onderzoek.

Premier

De Canadese premier Justin Trudeau zegt in een eerste reactie dat "we nog steeds informatie aan het verzamelen zijn. We zullen zo snel mogelijk meer bekendmaken." Trudeau was kort na het incident op de plek waar het gebeurde en liet weten dat hij alle getroffenen steunt.

De Canadese minister van Veiligheid Ralph Goodale stelt dat het onderzoek nog niet zover is dat er kan worden ingegaan op de motivatie van de bestuurder. "De politie onderzoekt wat er is gebeurd en waarom het is gebeurd."

Toronto is de grootste stad van Canada. Het incident gebeurde rond lunchtijd, daardoor waren er veel mensen die in de omliggende kantoren werkten op straat.

