Acht tot tien voetgangers aangereden met busje in Toronto

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Op beelden is te zien hoe minstens een slachtoffer gereanimeerd wordt.

Reuters meldt op basis van een getuige dat er zeker twee dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Een nabijgelegen ziekenhuis laat weten dat er zeven gewonden zijn binnengebracht.

Het busje reed rond 13.30 uur lokale tijd in op de voetgangers op Yonge Street, zo meldt de politie van Toronto. Dit is een lange straat die dwars door de stad gaat. Het gaat om een gehuurd voertuig.

De bestuurder zou volgens meerdere media na het incident gevlucht zijn, maar is inmiddels opgepakt door de politie. Details over zijn of haar identiteit zijn nog niet bekendgemaakt. Het is niet bekend of het een opzettelijke daad betreft.

Premier

De Canadese premier Justin Trudeau zegt in een eerste reactie dat "we nog steeds informatie aan het verzamelen zijn. We zullen zo snel mogelijk meer bekendmaken."

Volgens de Canadese minister van Veiligheid Ralph Goodale zegt dat het onderzoek in volle gang is er dat er "duidelijk slachtoffers zijn gevallen".

Toronto is de grootste stad van Canada.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!