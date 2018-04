Acht tot tien voetgangers aangereden door busje in Toronto

Dit laat de politie in Toronto weten. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse gegaan. Op beelden is te zien hoe slachtoffers gereanimeerd worden.

Het busje reed rond 13.30 uur lokale tijd in op de voetgangers op de Yonge Street. Dit is een lange straat die dwars door de stad gaat.

De bestuurder zou volgens meerdere media na het incident gevlucht zijn, maar is inmiddels opgepakt door de politie. Details over zijn of haar identiteit zijn nog niet bekendgemaakt. Het is niet bekend of het een opzettelijke daad betreft.

Toronto is de grootste stad van Canada.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!