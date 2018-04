Hoger beroep in zaak Vlaamse kasteelmoord

De rechtbank in Brugge legde hun vorige week beiden 27 jaar celstraf op.

De zaak draait om de moord op de Vlaamse kasteelbewoner Stijn Saelens in 2012. Zijn schoonvader G. had zijn kennis Pierre S. opdracht gegeven zijn schoonzoon te laten vermoorden.

S. berust in zijn straf van 21 jaar. Hij had growshophouder De C. uit het Zeeuwse IJzendijke benaderd om de huurmoord te organiseren. Die legde op zijn beurt contact met de Eindhovenaar Ronald van B., die de trekker overhaalde. Van B. kreeg hulp van zijn neef Franciscus 'Roy' L. uit Tilburg (41), die daarvoor als mededader vijftien jaar kreeg. Of hij ook in beroep gaat is nog onbekend.