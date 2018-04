Bemanning Nederlands schip ontvoerd op zee bij Nigeria

De piraten namen twaalf van de veertien bemanningsleden mee. Over hun toestand of lot is niets bekend, laat de rederij maandag weten. Er kon nog geen contact gelegd worden met hun ontvoerders.

ForestWave zegt dat wordt samengewerkt met lokale en internationale autoriteiten. Daarnaast meldt de rederij ook dat het incident hard is aangekomen. "We leven mee met onze bemanning en staan in nauw contact met hun familieleden."

De bemanningsleden zijn volgens een woordvoerder van de rederij allemaal mensen uit het buitenland. Om hen niet verder in gevaar te brengen, worden geen uitspraken meer gedaan door ForestWave.

De achtergebleven bemanningsleden hebben het schip na het incident in veiligheid gebracht.

Nigeria

In de Golf van Guinee, met name rondom de Nigeriaanse haven Port Harcourt, worden vaker schepen gekaapt door piraten. In de meeste gevallen is het de kapers te doen om de lading van het schip of om het losgeld dat ze krijgen voor de vrijlating van de bemanningsleden.

Vorig jaar ging het wereldwijd om 180 incidenten van piraterij en gewapende overvallen op schepen, blijkt uit cijfers van het Internationaal Maritiem Bureau. Deze cijfers worden volgens het bureau wel gedomineerd door piraten uit Nigeria.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat men niet met de boot door de kreken in de Nigerdelta, gelegen aan de Golf van Guinee, moet reizen. "Ontvoeringen zijn een reëel risico."

