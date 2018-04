'Ontoelaatbaar gedrag' bij Raad van Europa geconstateerd

Dat blijkt uit een extern onderzoek naar corruptie in de parlementaire assemblee van de organisatie die toeziet op democratie en mensenrechten.

Zo ontvingen parlementariërs steekpenningen of cadeaus om minder kritisch te rapporteren over de mensenrechten in Azerbeidzjan of overtraden ze andere ethische regels.

De voorzitter van de assemblee, Michele Nicoletti, roept politici die in het rapport worden genoemd op hun werk te staken tot intern kan worden bepaald welke gedragscodes zijn overtreden.

Omtzigt

CDA-Kamerlid en parlementslid van de Raad van Europa Pieter Omtzigt vindt dat er ''serieuze gevolgen’’ aan het rapport moeten worden gegeven. ''De Nederlandse regering moet zich hiermee gaan bemoeien'', vindt hij.

Omtzigt was een van de initiatiefnemers voor een onafhankelijk onderzoek naar geruchten en beschuldigingen die al jaren bestaan over corruptie en ander fout gedrag. Prominente koppen zijn na een aantal schandalen de afgelopen maanden al gerold.

In oktober vertrok de voorzitter van de assemblee omdat hij niet tegen deze zogenoemde ‘kaviaardiplomatie’ optrad.

De Raad van Europa is een organisatie waarvan 47 Europese landen lid zijn en zetelt in Straatsburg maar is geen EU-instelling. De assemblee bestaat uit 318 vertegenwoordigers uit de nationale parlementen van de lidstaten.

