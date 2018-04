Amerikaanse postbezorger opgepakt voor achterhouden duizenden poststukken

De autoriteiten in de Amerikaanse stad kwamen de man na een tip op het spoor, meldt persbureau AP. Volgens de tipgever lagen ongeveer twintig volle postzakken in de auto van de bezorger.

Na onderzoek bleken de zakken ongeveer tienduizend poststukken te bevatten. Autoriteiten vonden daarnaast ook zesduizend brieven in het appartement van de verdachte en nog eens duizend in zijn kluisje op werk. Volgens The New York Times dateert zeker een brief uit 2005.

De man verklaarde tegen de autoriteiten dat hij overweldigd was door de grote hoeveelheid post die hij moest bezorgen. Ook liet hij weten dat hij ervoor zorgde dat de "belangrijke poststukken" wel bij de ontvangers terechtkwamen. De man was al zestien jaar postbezorger.

De Amerikaan wordt aangeklaagd voor het te laat bezorgen en achterhouden van de duizenden poststukken. Hij is na zijn aanhouding op borgtocht vrijgelaten.

