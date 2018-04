'Minstens 25 doden gevallen bij protesten tegen hervormingen Nicaragua'

Een van de slachtoffers is de journalist Ángel Eduardo Gahona. Hij kreeg een kogel door het hoofd toen hij zaterdag live opnamen maakte van protesten in de Caribische stad Bluefields. De Nicaraguaanse krant La Prensa meldt dat hij door de politie is doodgeschoten.

De ongeregeldheden in Nicaragua braken woensdag uit. Gepensioneerden gingen de straat op omdat de regering de pensioenen wil versoberen en de bijdragen van werknemers aan de sociale zekerheid wil verhogen. Steeds meer Nicaraguanen, onder wie duizenden studenten, sloten zich in de afgelopen dagen bij de protesten aan.

Volgens La Prensa zijn zaterdag en zondag vijftig politiemensen vastgezet op een politiebureau in de hoofdstad Managua. Ze hadden geweigerd de straat op te gaan om de protesten de kop in te drukken.

Dialoog

De Nicaraguaanse president Daniel Ortega heeft dit weekend laten weten dat met hem te praten is over het aanpassen van het plan voor het versoberen van de pensioenen. Volgens hem is er nog tijd voor de regering om het plan te herzien na gesprekken met de private sector, omdat de hervormingen pas vanaf 1 juli gaan gelden.

Ondernemersorganisatie Cosep laat in een verklaring weten dat gesprekken pas mogelijk zijn als er een einde is gekomen aan de onderdrukking door politie en opgepakte demonstranten zijn vrijgelaten. Cosep benadrukt ook dat de bevolking het volste recht heeft om op vreedzame wijze haar rechten te verdedigen.

De mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties zegt zich zorgen te maken over het geweld in Nicaragua en vraagt de autoriteiten in het land om niet langer demonstranten en de media aan te vallen. De demonstraties gelden als de grootste sinds Ortega in 2007 aan de macht kwam.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!