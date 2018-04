Amerika neemt afscheid van voormalig First Lady Barbara Bush (92)

De uitvaart vond plaats in de St. Martin's Episcopal Church in Houston, waar Bush al sinds de jaren vijftig lid van was.

Bush is bij de uitvaart herinnerd als een warme persoonlijkheid. Haar zoon Jeb, de voormalig gouverneur van Florida, zei daarnaast dat Barbara zichzelf zag als een "welwillend dictator". De voormalige First Lady stond bekend om haar scherpe tong.

Ongeveer 1.500 mensen waren aanwezig om Bush een laatste eer te bewijzen. Haar echtgenoot, de 93-jarige voormalige president George H.W. Bush, woonde de dienst in een rolstoel bij. Ook hun zoon George W. Bush was aanwezig, evenals zijn vrouw Laura.

Texas

Huidig president Donald Trump was afwezig, hij had zijn echtgenote Melania afgevaardigd. Wel volgde hij de dienst, liet Trump weten via Twitter.

De rouwstoet is na de afscheidsdienst vertrokken naar de Texas A&M-universiteit in de plaats College Station, waar de voormalige First Lady haar laatste rustplaats vindt. De familie heeft hier een stuk grond.

Kinderen

Barbara Bush, meisjesnaam Pierce, werd op 8 juni 1925 geboren. Ze groeide op in Rye in de staat New York. Twintig jaar later trouwde ze met George H. W. Bush, die in 1989 de 41e president van de Verenigde Staten werd.

Bush hielp onder meer analfabetisme te bestrijden. Ze kreeg zes kinderen, waaronder een dochter genaamd Robin. Het meisje overleed op 3-jarige leeftijd aan leukemie. Bush zal zaterdag naast haar kind worden begraven.