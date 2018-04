Koningin Elizabeth viert 92e verjaardag bij groots concert in Londen

Ook familieleden van de koningin, waaronder haar zoon Charles, kleinzoons William en Harry en diens verloofde Meghan Markle, zijn aanwezig.

Het is bijzonder dat de koningin ervoor kiest om aanwezig te zijn bij het concert, omdat ze haar verjaardag eerder in kleine en besloten kring vierde.

Ook in andere delen van Londen is zaterdag uitgebreid stilgestaan bij de verjaardag van de koningin. Rond het middaguur werden saluutschoten afgevuurd in Hyde Park. Een uur later gebeurde dat bij de Tower Bridge.

Elizabeth is geboren op 21 april 1926 en werd in 1952 koningin. Ze was toen 25, wat betekent dat ze nu meer dan 66 jaar op de troon zit.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!