President zet leger in na geweld bij protesten Nicaragua

Onder de slachtoffers is tenminste een politieagent. De onlusten braken uit in onder meer de hoofdstad Managua en ongeveer 185 kilometer ten zuidoosten daarvan in Estelí.

De Spaanse krant El País meldt dat in Estelí harde confrontaties tussen ordetroepen en betogers waren. Met steun van de politie heeft het leger de betogers in Estelí uiteengedreven.

De ongeregeldheden braken woensdag uit. Gepensioneerden gingen de straat op omdat de regering de pensioenen wil versoberen en de bijdragen van werknemers aan de sociale zekerheid wil verhogen.

Traangas

Steeds meer Nicaraguanen, onder wie duizenden studenten, sloten zich in de afgelopen dagen bij de protesten aan. Toen demonstranten in Managua de straat op gingen en hier in aanraking kwamen met de oproerpolitie, is geschoten en werd er traangas gebruikt.

Ortega wil met de betogers onderhandelen over het beëindigen van het protest. De demonstraties zijn de grootste sinds hij elf jaar geleden aan de macht kwam.

