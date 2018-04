'Trump brengt in juli bezoek aan Groot-Brittannië'

De woordvoerder van de Britse premier Theresa May zei dat de beide regeringen over een aantal details nog aan het onderhandelen zijn.

Zowel de Britten als de Amerikanen willen met het bezoek van Trump de speciale band tussen beide landen bestendigen, vooral in het licht van het naderende vertrek van de Britten uit de Europese Unie.

Eerdere plannen voor een bezoek van Trump aan Groot-Brittannië vielen niet in goede aarde. Een meerderheid van de Britten heeft liever dat Trump thuisblijft. Duizenden mensen hebben aangekondigd tegen de president en zijn staatsbezoek te gaan demonstreren.

Protesten

Trump zegde een eerder gepland werkbezoek aan Londen eind vorig jaar af, vermoedelijk vanwege dreigende massale protesten. May was de eerste Europese leider die na zijn aantreden in januari vorig jaar bij Trump op bezoek ging. Een officieel staatsbezoek hing sindsdien enige tijd boven de markt maar het kwam er nog steeds niet van.

Of de nu geplande reis van Trump een werkbezoek of een officieel staatsbezoek wordt, met onder andere een ontmoeting met koningin Elizabeth, is nog niet bekend.