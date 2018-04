Duizenden scholieren VS protesteren opnieuw tegen wapengeweld

De demonstratie moet druk op politici uitvoeren, in november zijn er verkiezingen. Dan wordt het Huis van Afgevaardigden en een derde van de Senaat gekozen.

Ook valt het protest samen met het negentiende jubileum van de dodelijke schietpartij op de Columbine High School. Twee leerlingen schoten op de middelbare school twaalf leerlingen en een leraar dood. Ze pleegden hierna zelfmoord.

Leerlingen verlieten de scholen en hielden borden vast met "genoeg is genoeg" en "ik zou me druk moeten maken om cijfers, niet om wapens." Volgens organisatoren achter het protest deden meer dan 2.600 scholen en andere onderwijsinstellingen mee.

Columbine

Columbine was in de VS het bloedigste drama met vuurwapens op een middelbare school tot de schietpartij half februari dit jaar in Florida. Toen schoot een ex-leerling in de Stoneman Douglas High School in Parkland zeventien scholieren dood.

Dit leidde tot de nieuwste golf protesten tegen vuurwapengeweld. Vorige maand werden op duizenden scholen in de VS de lessen stilgelegd.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!