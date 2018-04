Prins Charles volgt koningin Elizabeth op als hoofd Gemenebest

De top liet weten dat het Gemenebest de rol van Elizabeth bij het bevorderen van de doelstellingen van de organisatie en van de betrokken volkeren waardeert en dat het volgende hoofd van het Gemenebest prins Charles zal zijn.

Rond de top van dit jaar gonsde het van de geruchten dat de leiders eens iemand die geen Brits vorst is, zouden willen kiezen als hoofd van het Gemenebest.

De staatshoofden en regeringsleiders van de 53 lidstaten waren bijeengekomen in Windsor Castle voor een informele sessie zonder agenda. Beslissingen worden binnen het Gemenebest bij consensus genomen.

Niet erfelijk

De 'club' werd in 1949 onder de Britse koning George VI in het leven geroepen. In 1952 werd Elizabeth het hoofd, maar de functie is niet erfelijk.

Het Gemenebest is geen erg praktisch ingestelde statenbond, maar meer een soort vriendenclub van landen die gezamenlijk goede voornemens zeggen na te streven. Het zijn vrijwel allemaal landen die onderdeel uitmaakten van het Britse Rijk.

Sommige voorstanders van de brexit zien in het Gemenebest kansen voor nauwere handelsbetrekkingen. In de landen wonen circa 2,4 miljard mensen. Elizabeth is nog steeds het staatshoofd in zestien lidstaten. Ze wordt zaterdag 92 jaar.