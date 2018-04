Zuid-Afrika stelt behandeling uitlevering Nederlandse oorlogsmisdadiger weer uit

Volgens de advocaat van de zakenman, Gary Eisenberg, ligt Kouwenhoven in een ziekenhuis om te herstellen van een operatie aan zijn been. Kouwenhoven zou vorige week zijn uitgegleden en zo een "vrij ernstige beenbreuk" hebben opgelopen, meldt de Zuid-Afrikaanse nieuwssite TimesLIVE.

Vanwege die omstandigheden zijn het Zuid-Afrikaanse Openbaar Ministerie (OM) en de verdediging van Kouwenhoven overeengekomen de zitting uit te stellen tot 25 mei. Ook de eisen rond het op borgtocht vrij zijn van de oorlogsmisdadiger worden versoepeld; Kouwenhoven hoeft zich voorlopig niet meer twee keer per dag bij een politiebureau in Kaapstad te melden.

Twee eerdere zittingen werden ook uitgesteld; de eerste omdat de rechter wilde wachten op meer informatie en de tweede keer omdat het Zuid-Afrikaanse OM nog geen formeel uitleveringsverzoek had ontvangen van het Zuid-Afrikaanse ministerie van Justitie.

Oorlogsmisdaden

Kouwenhoven werd in 2017 door het Hof in Den Bosch bij verstek veroordeeld tot negentien jaar cel wegens wapensmokkel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden. De geboren Bosschenaar trok in de jaren tachtig naar het West-Afrikaanse Liberia.

Daar groeide hij uit tot een nauwe bondgenoot van president Charles Taylor en leverde hij geld, wapens en goederen aan diens regime. Medewerkers van bedrijven van Kouwenhoven waren direct betrokken bij grootschalige mensenrechtenschendingen.

Op verzoek van het Nederlandse OM werd Kouwenhoven in december vorig jaar aangehouden door de Zuid-Afrikaanse politie. Hij kondigde via zijn advocaat aan zich te zullen verzetten tegen uitlevering aan Nederland. Volgens Kouwenhoven heeft hij hiv en is hij te ziek om "zelfs maar een dag" in de gevangenis te overleven.