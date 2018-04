Executie man (83) in Alabama mag toch voltrokken worden

De executie van Moody zou om 1.00 uur (Nederlandse tijd) worden voltrokken in een gevangenis in Atmore. Enkele minuten daarvoor werd besloten de voltrekking tegen te houden.

Waarom de rechters de beroepszaken nu alsnog hebben afgewezen, maakten ze niet verder bekend.

Moody stuurde in 1989 per post een bom naar een rechter, die daardoor om het leven kwam. Later stuurde hij ook een fataal bompakket naar een burgerrechtenadvocaat. Als het vonnis wordt voltrokken, wordt hij voor zover bekend de oudste persoon die ter dood wordt gebracht sinds 1976, het jaar waarin het hooggerechtshof de landelijke opschorting van de doodstraf ongedaan maakte.

Advocaten hebben het hooggerechtshof gevraagd het leven van Moody te sparen, omdat zijn zaak van een federale rechter is verplaatst naar dat van de staat Alabama. In de eerste zaak kreeg hij zeven keer levenslang. Volgens de advocaten moet die uitspraak gelden.

Advocaten van de staat Alabama reageerden daarop echter door te zegen dat de federale regering had ingestemd met de verplaatsing van de zaak. Alabama heeft daardoor het recht de doodstraf uit te voeren die Moody kreeg opgelegd door een rechter in de staat. Moody zit al meer dan twintig jaar in de dodencel.

