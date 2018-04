Oud-burgemeester van New York Giuliani versterkt juridisch team van Trump

Een advocaat van Trump, Jay Sekulow, maakte bekend dat Giuliani en twee andere juristen het team komen sterken. "Rudy is geweldig. Hij is al lange tijd mijn vriend en wil deze kwestie in het landsbelang snel oplossen", zei Trump volgens Sekulow.

Giuliani heeft een juridische achtergrond. Hij was in het verleden onder meer een federaal aanklager. De Republikein was burgemeester van New York van 1994 tot 2001. In de jaren tachtig was hij hoofd federaal aanklager in Manhattan. Tijdens het presidentsschap van Ronald Reagan (1981-1989) werkte Guliani ook op het ministerie van Justitie.

De twee andere juristen die het team van Trump komen versterken zijn Martin en Jane Raskin. Het echtpaar, afkomstig uit het zuiden van Florida, staat bekend als een advocatenduo van verschillende hooggeplaatste ambtenaren, politici en managers.

