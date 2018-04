Vliegmaatschappijen controleren motoren na fataal ongeluk Philadelphia

Onder meer Korean Air Lines Co Ltd, het Canadese WestJet Airlines en Japan Airlines doen de preventieve controles.

Ryanair, dat de meeste 737's van Europa in de vloot heeft, zegt dat alle zeventig vliegtuigen, die dezelfde type motoren hadden als het bewuste toestel in de VS, gecontroleerd zijn.

Het vliegtuig van Soutwest Airlines, dat van New York onderweg naar Dallas was, was net vertrokken toen passagiers een luide knal hoorden. De ontploffing van een van de motoren zorgde ervoor dat een ruit van het vliegtuig brak, waardoor een vrouw bijna naar buiten gezogen werd.

Medepassagiers wisten haar weer naar binnen te trekken, maar het slachtoffer overleed later alsnog. Zeven andere passagiers raakten gewond, maar hoefden niet naar het ziekenhuis vervoerd te worden. In totaal waren er 144 mensen aan boord.

Oorzaak

Het vliegtuig, een zeventien jaar oude Boeing 737-700, kon twintig minuten later veilig landen in Philadelphia. Het toestel had toen een snelheid van 305 kilometer per uur, wat volgens het Amerikaanse National Transportation Safety Board (NTSB) hoger dan gebruikelijk is. Het instituut doet onderzoek naar het incident.

Frankrijk liet woensdag weten een team van onderzoekers naar de VS te sturen, omdat de motor is ontworpen door een gezamenlijke onderneming van de landen.

