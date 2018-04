Rusland noemt Brits onderzoek naar zender RT 'bron van zorg'

De ambassade zei daarnaast ook dat de ''gerichte controle'' van RT de persvrijheid zal aantasten.

Ofcom meldde dat RT zich in het verleden ongeveer even goed aan de regels heeft gehouden als andere zenders. ''Maar sinds de gebeurtenissen in Salisbury hebben we een forse toename gezien van het aantal RT-programma's waarbij grond is voor onderzoek vanwege mogelijke overtredingen van de uitzendcode van Ofcom'', aldus de mediatoezichthouder.

De nieuwszender, het voormalige Russia Today, liet woensdag weten dat zijn journalistieke werkwijze niet is veranderd sinds de vergiftiging van Skripal en zijn dochter. Een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken had vorige maand gewaarschuwd dat ''geen enkel Brits medium nog in ons land zal werken als ze Russia Today sluiten''.

Gespannen voet

Sinds de vergiftiging van oud-spion Skripal in Salisbury staan Rusland en het westen op gespannen voet. De Britse regering stelde al vrij snel dat Rusland achter de aanval met het gif moet zitten. Meerdere landen zetten daarom diplomaten uit.

Onderzoek van de chemische wapenwaakhond Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) wees woensdag uit dat novichok is gebruikt om Sergei Skripal en zijn dochter Yulia te vergiftigen. Dit is een zenuwgas uit het Sovjet-tijdperk.