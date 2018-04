Louter lof voor piloot die beschadigde Boeing veilig in Philadelphia landde

Uit de communicatie met de luchtverkeersleiding die is vrijgegeven, blijkt dat zij uiterst koel wist te reageren toen er door een geëxplodeerde motor een gat in het toestel was ontstaan en een passagier was overleden.

"Een deel van het toestel mist", vertelde de 56-jarige Tammie Jo Shults tegen de verkeersleiding. "Dus we moeten het even rustig aandoen. Een van de passagiers is naar buiten gezogen."

Ondanks de chaos en het geschreeuw van de passagiers wist Schults een geslaagde noodlanding uit te voeren. Ze redde op deze manier de levens van 148 passagiers. Alleen de vrouw die uit het vliegtuig werd gezogen en weer naar binnen werd getrokken, overleed aan haar verwondingen.

Zenuwen van staal

Passagiers stellen dat de pilote "zenuwen van staal had" in de extreme noodsituatie. Het werd ook zeer gewaardeerd dat hun gezagsvoerder na de noodlanding zelf naar de passagiers toekwam om iedereen gerust te stellen. "Zij is een true American hero", stellen de reizigers unaniem.

Op sociale media wordt veelvuldig de vergelijking gemaakt met piloot Sully Sullenberger, die in 2009 een enorm toestel dat in nood verkeerde veilig op de Hudson-rivier bij New York was te landen. Shults wil niet reageren op haar 'heldenstatus’.

F/A-18 Hornet

Shults was in de jaren tachtig een van de eerste vrouwelijke piloten voor de US Navy. Zij was ook een van de eerste vrouwen die een F/A-18 Hornet mocht vliegen, het belangrijkste Amerikaanse marinegevechtsvliegtuig van de afgelopen twintig jaar.

Zij diende tien jaar in het leger en verhuisde daarna met haar man, ook een gevechtspiloot, naar San Antonio. Later kwam ze in dienst van Southwest Airlines als piloot van burgervluchten.

