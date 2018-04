Erdogan kondigt vervroegde presidentsverkiezingen Turkije aan

Erdogan zegt dat het land behoefte heeft aan een "uitvoerend presidentschap". Daarom moet er opnieuw gestemd worden. De Turkse president kondigt de verkiezingen aan nadat de nationalistische oppositieleider Devlet Bahceli er eerder over had gesproken.

De AK-partij van Erdogan is bijna zestien jaar aan de macht en schreef niet eerder vervroegde verkiezingen uit. Na de komende stembusgang gaat het politieke systeem op de schop: de post van de premier vervalt en de president krijgt meer bevoegdheden.

Turkse kiezers stemden in het referendum van vorig jaar in met een grondwetswijzing die dat mogelijk maakte.

Onzekerheden

Erdogan noemde onder meer de situatie in buurlanden Irak en Syrië als reden om vervroegde verkiezingen uit te schrijven. "Het is noodzakelijk dat Turkije zo snel mogelijk onzekerheden overwint", stelde de president.

Hij wees op de ''gebeurtenissen van historisch belang in onze regio en de operatie die we uitvoeren in Syrië''. Turkse troepen vechten daar tegen Koerdische milities

Noodtoestand

De oppositie heeft meteen opgeroepen om de noodtoestand in het land te beëindigen. Sinds de couppoging in 2016 is de noodtoestand van kracht in het land. Volgens de oppositie kunnen er geen verkiezingen worden gehouden als de noodtoestand niet wordt opgeheven.

Het Turkse parlement besloot dinsdag juist de noodtoestand weer te verlengen. Dat gebeurde al zes keer eerder.

Fethullah Gülen

Volgens Erdogan zit de geestelijke Fethullah Gülen achter de mislukte staatsgreep. Dat ontkent Gülen, die al jaren in de Verenigde Staten woont.

Het Turkse leger maakte woensdag bekend dat er drieduizend mensen worden ontslagen die volgens de legerleiding aanhangers zijn van Gülen. In Turkije zijn al veel mensen ontslagen die volgens de regering Gülen-aanhangers zijn.

