Nabestaanden klagen presentator aan die Sandy Hook-bloedbad 'nep' noemt

De columnist en complottheorist heeft lang volgehouden dat de Amerikaanse overheid 'Sandy Hook’ heeft verzonnen om burgers te laten instemmen met een strengere wapenwetgeving.

De zaak is aangespannen door de ouders van Jesse Heslin en Noah Pozner, twee kinderen van zes jaar die overleden bij de schietpartij. Zij dienden de klacht in bij de rechtbank van Austin, in Texas, waar Jones zijn radioshow InfoWars uitzendt, melden Amerikaanse media.

De presentator stelde in april 2017 dat de vader van Jesse het verhaal had verzonnen dat hij na de schietpartij met het door kogels doorboorde dode lichaam van zijn zoon in de armen had gestaan.

Yoghurtbedrijf

De schietpartij op Sandy Hook Elementary School op 14 december 2012 is een van de dodelijkste schietpartijen ooit in de Verenigde Staten. De twintigjarige Adam Lanza schoot twintig kinderen en zes volwassenen dood in de Sandy Hook Elementary School in Newtown, Connecticut. De dader pleegde daarna zelfmoord.

Het is niet de eerste keer dat Alex Jones wordt aangeklaagd voor zijn complottheorieën. Yoghurtproducent Chobani sleepte hem voor de rechter nadat Jones had gezegd dat het bedrijf "verkrachtende migranten importeerde".

Satanistisch verbond

Verder is voormalig president Barack Obama volgens Jones een demon, noemde hij de Bilderberg Groep een "satanistisch verbond" en verwijt hij de Democraten een pedofielennetwerk te runnen en homoseksualiteit via chemicaliën te verspreiden.

Jones is erg geliefd onder extreem conservatieve Republikeinen. President Donald Trump is zelfbenoemd fan van de complottheorist en was ook weleens te gast in zijn show.

