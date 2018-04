Irak geeft doodstraf aan 200 leden Islamitische Staat

Het Iraakse leger veroverde in juli 2017 de stad Mosul op IS. Daarbij werden tegen 815 leden van IS rechtszaken aangespannen. Behalve de terdoodveroordelingen kregen 150 mensen een levenslange gevangenisstraf.

In Mosul woonden ongeveer twee miljoen mensen toen het in 2014 werd ingenomen door IS. De organisatie stichtte daar en in de omgeving een zelfbenoemd kalifaat. Irak verklaarde afgelopen december dat alle IS-strijders in de regio waren opgepakt of uitgeschakeld.

Organisaties voor de mensenrechten hebben veel kritiek geuit op de manier waarop de IS-leden werden berecht. Veel bewijsvoering in rechtszaken zou onjuist zijn en hebben geleid tot oneerlijke vonnissen.