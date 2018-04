Straffen van 27 en 15 jaar voor Nederlanders in zaak Belgische kasteelmoord

Een vierde verdachte Pierre S. (67) kreeg 21 jaar cel.

Met de uitspraak komt er een einde aan een langlopende zaak die draait om de moord op op de Vlaamse projectontwikkelaar Saelens.

Begin 2012 verbleef het slachtoffer met zijn gezin op hun kasteel Carpentier in het dorp Wingene ten zuiden van Brugge. Eind januari van dat jaar trof zijn vrouw een kogelhuls aan in de gang en liep er een bloedspoor naar de oprijlaan.

Saelens zelf was onvindbaar wat voor de nodige ophef zorgde, omdat niemand wist wat er was gebeurd. Rond het kasteel werd uitgebreid gezocht, maar zijn lijk werd pas op 17 februari aangetroffen in een put in een bos in Maria-Aalter, tien kilometer verderop.

Mysterie

Zijn dood bleef lang een mysterie, totdat G. vorig jaar bekende de moord op zijn schoonzoon te hebben besteld bij S., die als moordmakelaar optrad. Hij hield vijf jaar vol niks met de dood van het slachtoffer te maken te hebben.

Saelens had plannen om met zijn gezin naar Australië te emigreren tot ergernis van zijn schoonvader. G. verklaarde dat hij ook vreesde voor de veiligheid van zijn dochter en vier kleinkinderen.

De projectontwikkelaar pleegde in mei 2011 namelijk incest met een van zijn kinderen en zijn dochter smeekte G. om hulp. De advocaten vroegen dan ook vrijspraak vanwege overmacht.

De rechter zei dat er voor de beschuldigingen van G., dat zijn dochter en kleinkinderen gevaar liepen, geen enkel bewijs is gevonden. Daarnaast koos zijn dochter er vrijwillig voor om na het misbruik van hun dochter, bij Saelens te blijven en aan hun relatie te werken.

De rechtbank neemt het G. zeer kwalijk dat hij geen berouw heeft getoond, maar zichzelf meer ziet als redder van zijn dochter en kleinkinderen. Ook lekte hij het incestverleden van het slachtoffer bewust aan de pers.

Opdracht

Beroepscrimineel Pierre S. gaf de opdracht voor de moord aan de Nederlander Evert de C.. Die zei voor 150.000 euro uitvoerders van de moord te hebben gevonden: de inmiddels overleden Ronald van B. uit Eindhoven.

Roy L, de neef van Van B. werd schuldig bevonden aan medeplgen van de moord. L. legde zelf een gedeeltelijke bekentenis af. Hij zei alleen te hebben geholpen met het vervoeren van zijn oom naar het kasteel waar de moord werd gepleegd.

Hij zou niet hebben geweten van de moordplannen en na het horen van het schot, naar het kasteel te zijn gegaan en hebben geholpen het lichaam te dumpen in de put.

De rechter oordeelde echter dat zijn rol groter was en hij meehielp bij het voorbereiden van de moord. Hij toonde echter oprecht spijt en daarom viel zijn straf lager uit.