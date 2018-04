Trump zegt dat pornoactrice Stormy Daniels bedreiging heeft verzonnen

"Een tekening jaren later van een niet bestaande man. Een oplichterstruc om de Fake News media te bespelen. (En dat weten ze!)", schreef de president op Twitter.

Het is de eerste maal dat de Republikeinse miljardair zich op Twitter uitlaat over Stormy Daniels.

Pornoster Stormy Daniels gaf via haar advocaat dinsdag een schets van de man vrij. De man zou de porno-actrice hebben benaderd op een parkeerplaats en hebben gezegd dat zij moest ophouden met praten over haar vermeende seksuele ontmoeting met Trump in 2006. Hij zou ook haar dochter hebben bedreigd.

Zwijggeld

In een interview met ABC vertelde Daniels dinsdagavond waarom ze nu de schets vrijgeeft. "Ik heb er genoeg van om bang te zijn. Ik heb er genoeg van om bedreigd te worden. Het is tijd voor actie."

Daniels en Trump zouden in 2006 seks hebben gehad, vlak na de bevalling van Trumps vrouw Melania. In 2016 zou Daniels, vlak voor de presidentsverkiezingen, 130.000 dollar zwijggeld hebben gekregen van Michael Cohen, de advocaat van Trump. In ruil daarvoor zou Daniels niets meer over de vermeende affaire mogen zeggen.

Campagne Trump

De FBI doet momenteel onderzoek naar Cohen, omdat hij deze 130.000 dollar niet zou hebben aangegeven in de boeken van de campagne van Trump. Dit is wettelijk verboden. Bovendien mogen particulieren niet meer dan 2.700 euro bijdragen aan een campagne.

Trump blijft de affaire met Daniels ontkennen. Zijn advocaten hebben de pornoster aangeklaagd, omdat zij het zwijgcontract zou hebben geschonden door naar buiten te treden met haar verhaal. Zij eisen 20 miljoen dollar schadevergoeding.

​Heksenjacht

De president reageerde furieus op de invallen van de FBI in de woning en het kantoor van Cohen. Het onderzoek naar de advocaat vloeit voort uit het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen.

Ook dit vindt Trump een "schandalige heksenjacht", al hebben vrijwel alle Amerikaanse diensten bevestigd dat de Russen hebben geprobeerd de uitslag te beïnvloeden, onder meer door het verspreiden van 'fake news'.

Fox-anchor

Behalve van Trump is Cohen ook de advocaat van Fox-presentator Sean Hannity, die in zijn uitzendingen standaard de besluiten en uitspraken van Trump verdedigt en rechtvaardigt. Voordat bekend werd dat Hannity ook cliënt van Cohen is, veroordeelde de Fox-anchor ook de inval van de FBI.

Andere Amerikaanse media verwijten Hannity dat zijn uitspraken over de inval van Cohen in ethisch opzicht niet door de beugel kunnen. Fox News liet echter dinsdag in een korte verklaring weten 100 procent achter Hannity te staan. De zender beklemtoont echter ook niet te hebben geweten dat Cohen voor Hannity werkte.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!