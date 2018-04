Europese verkeerspolitie houdt 'flitsmarathon' in België en Duitsland

Dat meldt politie-organisatie TISPOL. De organisatie voert deze extra controles uit in het kader van verkeersveiligheid.

Vanaf 6.00 uur in de ochtend wordt op wegen in die drie landen extra geflitst. In Duitsland gaat het om de deelstaten Beieren, Hessen en Nordrhein-Westfalen. Nederland werkt niet actief mee aan de extra controle.

Het is niet de eerste keer dat een zogenoemde 'flitsmarathon' plaatsvindt. Bij de vorige actie werden meer dan 36.500 mensen op de bon geslingerd voor te hard rijden en verloren 107 mensen hun rijbewijs.

De politie heeft de controlepunten van tevoren aangekondigd. "We willen dat automobilisten over hun snelheid nadenken, daarom maken we de locaties bekend", aldus TISPOL. "We willen in het hoofd van de automobilisten komen, niet in hun portemonnee".