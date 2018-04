Duitse boeren willen einde jachtverbod op wolven

Joachim Rukwied, voorzitter van de Duitse landbouworganisatie DBV, zei dat Duitsland op dit moment ruim duizend wolven telt en zijn leden jaarlijks meer dan 1.500 boerderijdieren aan wolven verliezen.

''Het is dramatisch, het is onaanvaardbaar", aldus Rukwied. ''Elk dier dat wordt afgevoerd, is een verlies voor de boer, niet alleen financieel, maar ook emotioneel.''

Volgens Rukwied moet het aantal wolven in Duitsland actief worden beheerd en moeten er vergunningen komen om op wolven te jagen. De dieren worden nu beschermd door strenge wetten omdat ze als bedreigd worden beschouwd.

Zestig roedels

Vorig jaar melden de Duitse federale autoriteiten dat ze in heel Duitsland zestig roedels wolven hadden geteld, voornamelijk in het noordoosten van het land. Dat is een stijging van dertien ten opzichte van een jaar eerder.

Het Federaal Agentschap voor Natuurbehoud meldde eerder dat sinds 2000 in Duitsland 140 wolven zijn omgekomen in het verkeer en dat er 26 illegaal zijn gedood.

Door de toename van het aantal wolven in Duitsland worden in Nederland de laatste jaren ook steeds vaker wolven gezien. De dieren komen de grens over om op zoek te gaan naar een plek om zich definitief te vestigen.