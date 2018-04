'Vrouw bijna uit vliegtuig gezogen na exploderen motor'

Bij het ongeluk is een passagier om het leven gekomen. ​Dat heeft een vertegenwoordiger van de Amerikaanse Nationale Autoriteit voor Transportveiligheid op een persconferentie gezegd.

Het vliegtuig van Soutwest Airlines was net vanaf vliegveld LaGuardia in New York vertrokken, toen de passagiers een harde knal hoorden aan de linkerkant van het toestel, meldt Airlive.

Een van de motoren van het vliegtuig was flink beschadigd en dat had ook voor schade aan de romp en de vleugel gezorgd.

Ruit

Door rondvliegende scherven was een ruit gebroken en daardoor werd de vrouw bijna het vliegtuig uitgezogen, meldt The New York Post. Door medepassagiers kon ze terug het vliegtuig in worden getrokken. Zeven andere passagiers raakten ook gewond, maar hoefden niet naar het ziekenhuis vervoerd te worden.

Doordat de luchtdruk in het vliegtuig wegviel moesten de passagiers zuurstofmaskers op.

Het vliegtuig, een zeventien jaar oude Boeing 737-700, kon twintig minuten later veilig landen in Philadelphia. Wat de oorzaak is van het exploderen van de motor heeft Southwest Airlines nog niet bekend gemaakt.

