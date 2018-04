Russische ex-spion Skripal vergiftigd met vloeibare vorm van zenuwgas

De daders achter de aanval op 4 maart hebben maar een "kleine hoeveelheid" zenuwgas gebruikt, aldus het Britse ministerie van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken.

Het ministerie is verantwoordelijk voor de schoonmaakwerkzaamheden als gevolg van de aanslag op de 66-jarige Skripal. Dit gebeurde op negen locaties, waaronder drie in het centrum van Skripals woonplaats Salisbury. Een aantal van die plekken is inmiddels weer vrijgegeven.

De hoogste gifconcentratie werd aangetroffen bij het huis van Skripal. De politie vermoedt dat het daar op de voordeur is aangebracht.

Novichock

De Britten kwamen eerder tot de conclusie dat het gebruikte zenuwgas novichock is, een ten tijde van de Sovjet-Unie ontwikkeld chemisch wapen. De Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) heeft dit later na eigen onderzoek bevestigd.

Volgens Groot-Britannië zit Rusland achter de aanval, maar het land ontkent alle betrokkenheid. De Russen stellen dat het onlogisch is om de in 2010 bij een spionnenruil naar Engeland uitgeweken Skripal met novichok te bestoken. Veel westerse landen steunen de Britten in de kwestie, waardoor ook de spanningen tussen die landen en Rusland flink zijn opgelopen.

Skripal wordt intussen nog altijd in het ziekenhuis behandeld voor de vergiftiging. Zijn dochter Yulia (33), die ook gewond raakte, mocht vorige week het ziekenhuis verlaten.

