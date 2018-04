Celstraf voor MS-patiënt na door krampaanval veroorzaakt dodelijk ongeval

Door de verkramping in zijn been drukte de man het gaspedaal van zijn auto tot op de bodem in, waardoor hij met meer dan 140 kilometer per uur een voetganger op een zebrapad aanreed in Obertshausen.

Die vrouw van 34, die groen licht had, werd veertig meter door de lucht geslingerd en overleefde dat niet. Ze stierf ter plekke.

De man werd veroordeeld wegens onvrijwillige doodslag. Hij gaf voor de rechtbank toe dat hij voor het ongeval had getwijfeld aan zijn rijvaardigheid. Hij heeft zijn rijbewijs inmiddels ingeleverd en zit in een rolstoel.

De chauffeur had eerder een boete gekregen van 9.000 euro. Justitie ging in hoger beroep omdat het een gevangenisstraf op zijn plaats vond.