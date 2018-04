Canada haalt familieleden ambassadepersoneel Cuba terug na klachten

Tien van de 27 Canadese personeelsleden en hun familieleden kampen met hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Op dit moment onderzoekt Canada waar de symptonen vandaan komen. Ze werden voor het eerst in 2017 waargenomen op de ambassade in Havana.

Eerder haalde de Verenigde Staten al om dezelfde reden vijftien medewerkers van hun ambassade in de Cubaanse hoofdstad weg.

Hersenletsel

Er zijn sinds de herfst van 2017 geen nieuwe incidenten gemeld. De Canadese overheid besloot toch tot maatregelen over te gaan, omdat teruggekeerde familieleden van ambassadepersoneel last bleven houden van klachten. Artsen sluiten niet uit dat ze blijvend hersenletsel hebben opgelopen.

Het is nog niet duidelijk waar de symptonen door zijn ontstaan. In eerste instantie werd er door de Amerikanen gesproken over een sonische aanval, maar dat is door Cuba altijd ontkend.

Tot duidelijk is waardoor de symptonen door worden veroorzaakt, blijven familieleden van de Canadese ambassade voorlopig thuis. Ook twijfelt het land of alle vijftien personeelsleden in Havana wel nodig zijn.