Europees hof bepaalt dat Polen kappen van oerbos moet beëindigen

De Europese Commissie had de zaak vorig jaar bij het Hof aangespannen omdat het natuurgebied sinds 2007 door EU-wetgeving is beschermd. Een deel van het woud is verloren gegaan sinds de in 2015 aangetreden regeringspartij PiS het milieubeleid omgooide en in 2016 opdracht gaf de houtkap in het bos te intensiveren.

Deze intensivering zou nodig zijn geweest vanwege de verspreiding van de letterzetter, een kever die vooral sparbomen aantast. Kappen van de bomen zou noodzakelijk zijn voor het behoud van beschermde biotopen en bescherming van wandelaars, betoogde de regering.

Het Hof geeft het dagelijks bestuur van de EU echter gelijk dat Warschau handelt in strijd met de habitat- en de vogelrichtlijnen. Polen voldoet niet aan zijn verplichtingen, zeggen de rechters. Het nieuwe beleid heeft geleid tot grootschalige en onherstelbare activiteiten in het bos. Polen kan boetes krijgen opgelegd als het doorgaat met de illegale kap.