Man gearresteerd in België voor plannen van aanslag in Nederland

Semir M. was in januari onder voorwaarden vervroegd vrijgekomen na een veroordeling wegens terrorisme, meldt de krant Het Laatste Nieuws.

De man was vorig jaar juni veroordeeld tot drie jaar celstraf, waarvan een voorwaardelijk, omdat hij contact had met terreurbeweging Islamitische Staat. Hij vertaalde artikelen voor een propagandablad en zou van plan zijn geweest naar Syrië te gaan.

Het federaal parket heeft hem opnieuw laten oppakken vanwege de veronderstelde aanslagplannen, die volgens bronnen van de krant nog in een pril stadium waren.

Rotterdam

Maandag werden er vier mannen aangehouden die worden verdacht van het plannen van een aanslag op het Turkse consulaat in Rotterdam. Het gaat om twee broers van 26 en 29 jaar die opgepakt werden in Oudenbosch, een man van 37 jaar die werd aangehouden in Roosendaal en een man van 39 jaar die in België is aangehouden.

De mannen zijn in beeld gekomen in een onderzoek naar een geluidsfragment dat vorig jaar door de AIVD beschikbaar was gesteld. In dit afgeluisterde fragment spraken de mannen met een al veroordeelde verdachte over een te plegen aanslag op het consulaat van Turkije in Rotterdam.