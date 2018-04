Russische onderzoeksjournalist sterft na mysterieuze val van balkon

Een Russische onderzoeksjournalist, Maxim Borodin, die schreef over de dood van Russische huurlingen in Syrië, is om het leven gekomen door een val uit zijn appartement op de vijfde verdieping. Volgens de autoriteiten in Jekaterinenburg is geen zelfmoordbriefje gevonden en is de kans klein dat het om een misdrijf gaat.